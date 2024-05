Venerdì 17 Maggio 2024, 21:37

Un’apertura e un’asta tutto nella sede della Mucciaccia Gallery. Se da una parte l’inaugurazione della mostra “Tête-à-tête” a cura di Catherine Loewe ha mostrato la presenza di artisti internazionali, l’asta di beneficenza in favore della Croce Rossa Italiana ha evidenziato l’importanza di pensare a chi è in difficoltà e la presenza di Luciano Calamaro segretario generale della Croce Rossa Italiana e di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio ne ha evidenziato la portata. Per “Tête-à-tête” Massimiliano Mucciaccia e la curatrice hanno accolto la fotografa Maryam Eisler e alcune coppie degli artisti protagonisti. Si aggiravano per la galleria Sue Arrowsmith e Ian Davenport, Nick and Rob Carter, Charlotte and Philip Colbert, Emilia Kabakov, Carolina Mazzolari e Conrad Shwocross, Annie Morris e Idris Khan.

Le donne raccontate con l’arte

Tra gli ospiti c'erano i curatori Danilo Eccher, Paolo Falcone e Bartolomeo Pietromarchi che hanno osservato le opere insieme alla produttrice cinematografica Giuliana Gamba che si affidava alle indicazioni delle storiche dell’arte Laura Cherubini e Claudia Gioia. Interesse anche degli editori Paulo Luca von Vacano e Domitilla Sartogo, della regista Fabiana Sargentini, oltre alle artiste Orliana Morag e le collezioniste Ines Musumesi Greco e Adriana Sartogo.



Tante sorprese durante l’asta di beneficenza in favore della Croce Rossa Italiana, voluta e realizzata dall’artista Philip Colbert con il solido sostegno dell’AS Roma. Avvolto dalle opere della mostra in corso, il banditore d’eccezione Simon de Pury ha calato il martelletto per aggiudicare le opere di Colbert, realizzate in occasione della partnership con AS Roma: una grande tela Roma Lobsters co-creata insieme ai calciatori dell'AS Roma Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy, Leandro Paredes e Leonardo Spinazzola, il dipinto PC x AS Roma Collaboration Painting II, firmato Paulo Dybala, Leandro Paredes e Leonardo Spinazzola, oltre a una serie di oggetti realizzati in tiratura limitata. I fondi raccolti sono destinati alla Croce Rossa Italiana per iniziative e progetti a supporto delle donne vittime di violenza.

Valentina Venturi

