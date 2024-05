Folla di vip per l’ultimo spettacolo della stagione dell’Off/Off Theatre con Fiorillo

Una stagione di successi che sono stati sempre confermati dalle numerosissime presenze di amici, appassionati di teatro e fedeli abbonati. Così fedeli che non sono voluti mancare all’OffOff Theatre neanche all’ultimo spettacolo previsto dal ricco cartellone. C’è ancora tempo solo fino a questa sera per godere della divertente pièce “A letto con Marlene”, un gioco en travestì, che vede sul palcoscenico protagonista assoluto Santino Fiorillo, supportato dalla partecipazione di Angelo Sugamosto e dal lavoro testuale di Pino Strabioli. È arrivata con il suo stile inconfondibile Barbara Alberti, soddisfatta della versione cinematografica del suo romanzo “Vangelo secondo Maria” interpretato da Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann; subito dopo ritiravano il biglietto Marta Flavi in splendida forma, Giulia Di Quilio e Rita Rusic; il poker di donne venivano accolte dal giustamente soddisfatto direttore artistico Silvano Spada.

Brindava e spizzicava dei taralli nel bistrò del teatro Stefania Orlando, mentre Barbara Foria chiacchierava dei successi dell’anno teatrale 2023-2024 con Aurora Spada alla guida organizzativa del teatro di via Giulia.

Alessia Fabiani era in compagnia di Giuseppe Bambagini e Giovanni Anversa arrivava con Maurizio Prenna oltre al giovane attore Francesco Liccardo. Fausto e Lella Bertinotti si salutavano con affetto con Strabioli, anticipando di poco l'entrata del casting Pino Pellegrino, dello scrittore Niky Marcelli, di Andrea Lintozzi e Riccardo D’Alessandro. Dario Salvatori non rinunciava ai suoi look stravaganti mentre Ania Pieroni conversava con Andrea Piazzolla, Ennio Coltorti e Enrica Bonaccorti; arrivavano il senatore Gege Caligiuri e Alessio Vassallo. Si apprestavano ad accomodarsi velocemente in sala il conte Filippo Nardi e Beppe Convertini, giusto in tempo per riempire le ultime poltrone e il sipario si è aperto sull’immagine di Marlene Dietrich in una Parigi chiusa all’interno di una stanza d’albergo in cui si ritrovano due uomini, forse due amanti o forse due sconosciuti. La platea era ancora una volta sold out. Confermato anche per l’ultima replica di oggi, tanto che hanno già prenotato il loro biglietto Alba Parietti, Alberto Matano, Michela Andreozzi, Irene Ghergo e Caterina Balivo.