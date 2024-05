Teatro Testaccio, in scena il 25 maggio "La cruna del lago" il 25 e 26 maggio

Dai giornali al palcoscenico, la commedia "La cruna del lago" di Sebastiano Girlando in cui i personaggi del giornale letto dal protagonista prendono vita e diventano parte del copione. Lo spettacolo andrà in scena al teatro Testaccio di Roma, in via Romolo Gessi, 8 il 25 maggio alle 21 e il 26 maggio alle 18. Gli artisti Bianca Maria Muscherà e Delano Andreozzi nel corso delle serate esporranno le loro opere.

La trama

Tutto nasce da un versetto della Bibbia che, nei tempi addietro, qualcuno amava recitare trascurandone verbalmente l’uso dell’apostrafo.

Ecco che l’autore e regista ha pensato di creare questo delicato lavoro teatrale. La storia si svolge in una casa in riva al lago dove vive una coppia di coniugi. Lui va a pesca e lei lo aspetta. Il marito butta il pescato in mare per rispettarne la sopravvivenza e la moglie fa umilmente di tutto per assecondarlo. A fine cena al suono di una dolce musica per il meritato riposo la lettura del giornale “La cruna del lago" da cui il nome dello spettacolo.

Ma quella sera di primavera gli articoli e i personaggi delle notizie prendono vita sul palcoscenico raccontando le loro vicende umane, liberando le loro anime costrette a soggiornare in anfratti misteriosi ed enigmatici. Gli oggetti creano l’alibi per volare oltre: ci si imbatte in pezzi di vetro, in medagliette, in un cappio punitivo, in una ballerina da carillon, in scarpette rosse tacco 12. E i giornali volano in festa e vengono trasportati dal vento. L’atmosfera diventa fantasticamente reale cercando di far apparire un mondo diverso.

Le esposizioni artistiche

Disegni di Delano Andreozzi

Durante lo spettacolo teatrale verranno esposte anche le opere di due artisti. In particolare Delano Andreozzi espone il giorno 25 maggio dalle 20.30 dei disegni su usi e costumi della tribù del Congo detta Mbuti (o Bambuti) un popolo di cacciatori e raccoglitori dell'Africa centrale, noti anche come pigmei del Congo. Gli mbuti vivono nella foresta dell'Ituri, nella parte nord-orientale della Repubblica Democratica del Congo.