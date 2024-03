8 marzo, festa delle donne: ad Ostia arriva un corso gratuito di autodifesa, ecco come iscriversi

Per la festa della Donna, Ostia scende in campo e propone a “tutto il gentil sesso dai 14 anni in su” un corso gratuito di autodifesa basato sulle tecniche usate dai servizi segreti israeliani. Le lezioni tenute dal maestro Vincenzo Pirolozzi, inizieranno il 15 marzo e si terranno tutti i venerdì fino al mese di giugno dalle 18.00 alle 19.00 presso la palestra One di via delle Antille 29-35 a Ostia Lido. Si chiama Total Defense Krav Maga ed è un programma che si basa sull’apprendimento delle tecniche di autodifesa per individuare le situazioni di pericolo e imparare a reagire e a schivarle. Il programma inoltre prevede lo studio per affrontare al meglio le situazioni di rischio incluse le rapine, le minacce sia fisiche che verbali, la violenza per strada o in ambiente domestico e come prevenirle con l’autodifesa.

«Con il Krav Maga non si impara a picchiare l’aggressore, ma ad assumere comportamenti capaci di prevenire situazioni di pericolo o, in caso estremo, anche ad adottare soluzioni che impediscano stupri o episodi di violenza di genere che sono, purtroppo, sempre più diffusi» le parole dell’ex carabiniere Pirolozzi. Gli insegnamenti sono i più disparati ma si affronatno quelli più comuni in cui ci si può trovare quotidianamente, rientrando la sera prima di parcheggiare o quando si apre il portone per rientrare a casa, quando si cammina per strada, quando si esce dalla metropolitana o si scende da un autobus, in discoteca o ad un festa per evitare di mettersi in potenziali “situazioni” pericolose.

Le tecniche sono ispirate al Krav Maga un un sistema di difesa di origine israeliana sviluppato originariamente per contrastare le aggressioni antisemite negli anni ’30 e poi successivamente adottato dalle forze di difesa israeliana e dal Mossad (il servizio segreto israeliano).

Il Krav Maga deriva da una combinazione di tecniche provenienti da boxe, wrestling, aikido, judo, karate e kung-fu e combattimento da strade. L'espressione Krav Maga, significa letteralmente "combattimento con contatto/combattimento a corta distanza” e ha una filosofia che enfatizza l’aggressività e le simultanee manovre difensive e offensive in modo da renderlo il più semplice ed efficace possibile durante un combattimento senza regole. Nel corso sono previsti incontri con psicologi e avvocati anche per imparare l’uso corretto dello spray al peperoncino in caso di aggressione. Per partecipare a “Mai più vittime”, il corso anti aggressione tenuto dal maestro Pirolozzi ci si può prenotare chiamando al numero 06/93575442 o al 3476499239.