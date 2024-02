Giovedì 29 Febbraio 2024, 22:39

Storica presidente del comitato di quartiere di Vigna Murata, dal 2021 consigliera del IX Municipio nella lista Civica Raggi, nonché vicepresidente del consiglio municipale. Mercoledì si è presentata negli uffici del commissariato Esposizione per una denuncia querela portando le prove di quella che sembra essere una intimidazione. «Una volpe morta davanti al marciapiede dove abitano i miei genitori e tre pneumatici squarciati dell’auto di mio padre utilizzata solitamente da me». Sotto choc, Carla Canale, dimostra la grinta di sempre: «Non mi fermo, e lasciate in pace la mia famiglia».

IL RITROVAMENTO

Di professione avvocato, spiega: «Non sto curando al momento cause legali scivolose... insomma, io credo che si tratti di una intimidazione ricollegabile alla polemica sulla mobilità del quadrante Fonte Meravigliosa». Sabato all’ora di pranzo l’avvocato vede la volpe morta, forse strangolata, non è chiaro. «Non aveva ferite, non sembrava proprio essere stata investita». Canale, che non ha mai perso il suo senso civico anche se non è più nel comitato di quartiere, fotografa l’animale. Trascorre il weekend a casa dei suoi, a Fonte Meravigliosa, dove ha combattuto tante battaglie come cittadina. Lunedì mattina presto va a riprendere l’auto. «E ho scoperto che aveva tre gomme squarciate. È, tra l’altro, la vettura di mio padre che però uso abitualmente io». Prima la volpe, poi le gomme squarciate. Canale pensa che non possono essere delle coincidenze e denuncia tutto. Chi vuole spaventare la consigliera? E perché? «Credo che tutto sia ricollegabile al senso unico stabilito in via del Casale Zola, una nuova viabilità con la quale io tra l’altro non c’entro».

L’intimidazione, quindi, sarebbe scattata, per motivi di traffico, quello che attanaglia il quartiere negli orari di punta. Siamo vicini a uno snodo importante di Roma Sud, nei pressi della rotonda che fa incontrare via di Vigna Murata, via Ardeatina, via di Tor Carbone. Via del Casale Zola piccola è una strada immersa nella campagna, che collega con via della Cecchignola, e veniva usata come scorciatoia per evitare il traffico di via di Vigna Murata. Canale, quando era una semplice cittadina a capo del comitato di quartiere aveva promosso studi sulla viabilità. «C’era anche l’ipotesi del senso unico, ma non se ne fece più nulla». Da maggio del 2023, invece, dopo un sopralluogo dei tecnici del Municipio, scattò il senso unico di marcia: l’ampiezza della strada dopotutto non consente due corsie di marcia. «Non ho deciso e voluto io il senso unico - ripete - ma visto il mio passato qualcuno deve averlo creduto». Canale ha ricevuto centinaia di attestazioni di stima sulla sua pagina Facebook, da politici e semplici cittadini che la conoscono da anni per le sue battaglie civiche.

«Siamo sconcertati e indignati per gli attacchi personali subiti dalla consigliera Canale - ha detto con forza Titti Di Salvo, presidente del IX Municipio - È inaccettabile che una rappresentante eletta venga presa di mira con l’obiettivo di intimidirla compromettendo la sua sicurezza e tranquillità personale. Condanniamo fermamente l’atto vigliacco del taglio delle gomme e il macabro gesto di lasciare una volpe morta vicino alla sua abitazione». Solidarietà «per gli squallidi attacchi personali» dalla capogruppo capitolina M5S Linda Meleo e dal capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis che hanno sottolineato: «Conosciamo bene Carla, non saranno certo tre gomme bucate e una volpe morta a fermare il suo incredibile impegno». «Condanniamo tale attacco intimidatorio con forza» ha detto Luca Bedoni (Pd), presidente del Consiglio in Municipio.