Via Laurentina, il semaforo è pericoloso: verde per i pedoni (ma anche per gli automobilisti)

Si segnala semaforo pericoloso all’incrocio di via Laurentina, precisamente all’incrocio di via granatieri. Praticamente l’apparecchio risulta essere verde sia per i pedoni che per le macchine, creando così pericolo sia per chi guida, che giustamente vedendosi il semaforo verde attraversa l’incrocio e sia per i pedoni che vedendosi anche loro il semaforo verde attraversano tranquillamente la strada. Un altro semaforo simile viene segnalato sempre su via Laurentina all’altezza della rotonda che interseca ben 3 incroci su via Boccabelli. La segnaletica romana se la si analizzasse del dettaglio è molto problematica e piena zeppa di errori logistici, che portano ad incidenti mortali. All’interno del territorio di Roma Capitale sono stati presi in considerazione i dati di incidentalità provenienti dal sistema di rilevazione e gestione dati della PLRC in quanto è l’unico che consente la geo-referenziazione automatica delle informazioni, attraverso la determinazione delle coordinate geografiche in cui ha luogo il sinistro. Gli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale (PLRC) rilevano il 92% degli incidenti che avvengono all’interno del territorio comunale, la restante parte è rilevata dagli agenti appartenenti alle altre forze dell’ordine.

Per ciascun incidente, gli Agenti registrano un’ampia quantità di informazioni relative ai veicoli e alle persone coinvolte nel sinistro, alle condizioni dell’infrastruttura e del contesto particolare in cui ha luogo l’incidente. Tutte le informazioni vengono acquisite su moduli (digitali o cartacei) e gestite all’interno di un applicativo specificamente preposto (Gestinc) che consente, oltre di archiviare i dati, anche di gestire la modulistica specialistica relativa all’incidente. Sistematicamente i dati rilevati dai diversi Gruppi della PLRC vengono trasmessi, dal Comando Generale, all’Ufficio Statistico di Roma Capitale, che li integra con quelli rilevati dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri e li invia all’Istat, l’Ufficio Nazionale di Statistica che, a sua volta, li elabora insieme a quelli provenienti dagli altri Comuni italiani.

In alcuni casi, l’attività di raccolta e gestione dei dati comunali viene mediata dai “Centri di monitoraggio dell’incidentalità” che, collocati generalmente all’interno degli Enti provinciali e convenzionati con l’Istat, assumono direttamente tale competenza, raccogliendo i dati dai Comuni e trasferendoli all’Ente Nazionale di Statistica. L’Amministrazione di Roma Capitale ha costituito il “Centro di Competenza sulla Sicurezza Stradale” (CdCSS), una struttura tecnica dedicata alla raccolta, gestione ed elaborazione dei dati di incidentalità, che opera a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di sicurezza stradale dell’Amministrazione (in particolare del Dipartimento Mobilità e Trasporti).

Secondo le ultime statistiche la maggior parte degli incidenti deriva da dubbio di segnaletica orizzontale e verticale.