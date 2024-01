Materassi e rifiuti invadono la Laurentina. «Ormai è una discarica a cielo aperto»

Continuano i problemi sulla Laurentina, via che collega Roma alle zone periferiche dell'Ardeatina e Trigoria e che termina a Pomezia. La strada è diventata una piccola discarica a cielo aperto, ai suoi bordi una marea di rifiuti di ogni tipo. Materassi, pneumatici, buste di plastica contenenti vetro, carta, materiale indifferenziato e organico. Quest'ultimo si è trasformato in cibo per corvi e uccelli che invadano l'area. Le immagini scattate, dimostrando l'inciviltà di alcuni cittadini che hanno scambiato la strada con la pattumiera di casa propria, ma non solo dimostra quanto sia difficile tenere d'occhio le mancenze di rispetto e quanto sia quasi impossibile monitorare la pulizia.

Le foto ritraggono piccoli cumuli di spazzatura, iniziano dalla Farmacia "Le Colline", e proseguono fino al Bar Scalella.

L'ultima si trova proprio vicino al punto in cui perse la vita pochi mesi fa una donna travolta da una tesla. Un cittadino della zona commenta: "La situazione è diventata insopportabile perchè è come se questa strada sia una discarica, noi cittadini della zona abbiamo anche manifestato e abbiamo segnalato la situazione, nel mese di settembre abbiamo anche appeso dei fantocci e striscioni con scritto "No discariche sulla Laurentina". La situazione purtroppo non è migliorata anzi è peggiorata. L'unico miglioramento è stato la riqualificazione delle rotatorie che prima avevano due metri di altezza di erba."