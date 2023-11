Lunedì 13 Novembre 2023, 00:02

Ha usato i ponteggi della ristrutturazione per arrampicarsi fino al terzo piano, a otto metri d’altezza. Poi dal balcone dell’appartamento ha forzato la finestra: una volta all’interno, ha portato via soldi e gioielli. L’allarme, venerdì intorno alle 20 in via di Grotta Perfetta alla Montagnola, è scattato solo quando la proprietaria è rientrata in casa trovando cassetti e armadi aperti. Sono intervenuti gli agenti di zona: i poliziotti hanno proceduto con i rilievi all’interno dell’appartamento svaligiato. Quindi hanno eseguito accertamenti lungo il perimetro del cantiere dotato di allarme che però, non è entrato in funzione.

«Siamo molto preoccupati perché il furto è avvenuto intorno alle 19, quindi nella palazzina c’è un discreto via vai» racconta Marina Liberati, condomina del quarto piano: «Prestiamo sempre una certa attenzione e c’è grande aiuto tra vicini. Ora però, abbiamo paura a uscire e di lasciare le nostre case vuote. Al momento del furto - racconta ancora- ero nel mio appartamento, proprio al piano superiore. Eppure non mi sono accorta di nulla». Nello stesso quadrante, in via Giuseppe Casalinuovo, i ladri acrobati si sono arrampicati invece lungo il tubo della grondaia: arrivati al quarto piano della palazzina, sono riusciti a forzare una porta finestra.



IL PRECEDENTE

Gli investigatori stanno ancora lavorando sul sistema d’allarme installato dalla ditta lungo i ponteggi montati sulla facciata esterna. Secondo i primi accertamenti, il sistema di sicurezza era stato attivato eppure, al momento del furto, non è entrato in azione. Il sospetto dei residenti di via di Grotta Perfetta finiti nel mirino dei ladri, è di essere sorvegliati.



«L’orario in cui entrano in azione è in realtà molto rischioso perché è quello di rientro dal lavoro. Eppure, la vicina derubata proprio quella sera era uscita per un appuntamento. Ciò significa che ci stanno monitorando, sanno chi entra e chi esce e controllano i nostri orari» aggiunge preoccupata la signora Liberati.

Non un caso isolato nel quartiere della Montagnola dove da alcune settimane i residenti segnalano le “incursioni”.

Appena una manciata di giorni prima, sempre nella stessa palazzina, i residenti avevano richiesto l’intervento della polizia quando, ancora tra le 19 e le 20, alcuni residenti hanno visto un uomo tentare di arrampicarsi sull’impalcatura. In quel caso però, proprio i condomini lo hanno messo in fuga.



LA GANG

Ma in tutto il quartiere nelle ultime settimane si sono registrati blitz negli appartamenti. In via Giuseppe Casalinuovo, un’anziana è stata vittima della banda di ladri acrobati. Hanno approfittato dell’uscita della signora per andare a fare la spesa. Non più di mezz’ora: il tempo comunque necessario ai ladri - secondo i testimoni, in quel caso almeno due - di arrampicarsi lungo il tubo esterno fino a raggiungere il balcone. Quindi hanno forzato la porta finestra portando via preziosi e soldi. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di una sola banda composta da almeno quattro persone, ladri esperti che sanno dove e come colpire: «I furti si consumano in pochi minuti - precisa chi indaga- questi banditi sono in grado di forzare porte e finestre e di non lasciare alcuna traccia del loro passaggio».

flaminia.savelli@ilmessaggero.it