Metro B Magliana, la stazione trappola per gli automobilisti: un'altra macchina incastrata sulla rampa

Una distrazione, o forse un cartello ingannevole, e in pochi istanti la macchina ha imboccato le scale di ingresso della stazione della metro. L’allarme per la disavventura dell’automobilista, l’ennesimo, rimasto incastrato alla fermata della linea B Magliana è scattato ieri mattina. Sul posto è stato necessario l’intervento degli agenti della polizia Locale del IX gruppo e del personale dell’Atac. I caschi bianchi hanno proceduto con i rilievi e gli accertamenti. Quindi hanno soccorso l’automobilista e impiegato diversi minuti per liberare la macchina, un suv Tiguan della Volkswagen. Nessuno è rimasto ferito ma la paura è stata tanta. La foto è rimbalzata sui social scatenando l’ironia dei romani: «Trovare parcheggio in quella stazione è spesso un impiccio». I caschi bianchi stanno ora eseguendo ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono stati ascoltati pure gli addetti Atac presenti alla Magliana al momento dell’incidente.

I PRECEDENTI

Il sospetto è che uno dei cartelli della stazione possa aver tratto in inganno il distratto guidatore che in pochi istanti è rimasto incastrato sulla rampa delle scale. Non un caso isolato appunto.

Già nel 2019, un 70enne al volante alla guida di una Skoda Octavia era rimasto bloccato nel passaggio della stazione della metro. Anche in quel caso, sul posto era stato necessario l’intervento degli agenti della Municipale per agganciare il mezzo e liberare la scala di accesso. E poi ancora nel 2016: in quel caso però, era stato un turista di origini liguri a finire sulla scalinata. I caschi bianchi avevano impiegato diverse ore per liberare l’auto, una Lancia Delta noleggiata. E i passeggeri - la moglie e la figlia del turista- rimasti bloccati nell’abitacolo per diversi minuti. Agli agenti del gruppo Eur, il guidatore aveva spiegato di aver seguito le indicazioni per il parcheggio, quindi la lettera “P”. Un’indicazione che in effetti compare sul cartello lungo la discesa di accesso alla fermata. Dove però, non viene specificato che si tratta di un passaggio pedonale per raggiungere, il park multipiano da cui si accede invece dalla strada esterna e da un ingresso separato.