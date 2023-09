Roma, si ribalta con la Smart sulla via Laurentina: morto il 42enne Claudio Lolli. Un testimone: «Ho visto la macchina rovesciarsi»

Incidente mortale sulla via Laurentina, a Roma. Un uomo di 42 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltato con la sua Smart all'altezza di via Vittorio Alpe, in zona Selvotta. L'incidente è successp alle 17.30 di ieri, 11 settembre. Sul posto sono giunti gli uomini del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale e i soccorritori del 118. Disperata la corsa al San Camillo con l'eliambulanza dove Claudio Colli - questo il nome della vittima - è giunto già privo di vita. L'incidente è avvenuto in direzione Roma e ha visto coinvolto solamente la Smart della vittima. Il 42enne avrebbe urtato un terrapieno, finendo catapultata in avanti, ribaltandosi poi più volte su stessa.

Residente in zona, Colli già in passato era rimasto vittima di un incidente stradale.

«Io ero nella corsia opposta al momento dell’incidente - racconta uno dei testimoni - non c’è stato nessun sorpasso. La macchina era sola ed è arrivata sopra la collina per poi riscendere e rotolare su se stessa». La vittima era del quartiere Colle dei Pini sulla Laurentina. In molto lo ricordano sui social. Ho parlato diverse volte con questo ragazzo in quartiere. Sempre gentile quando mi salutava e attaccava bottone. Riposa in pace».