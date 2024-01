Roma, cane lupo smarrito all’Eur. «È molto spaventato». L’esperto: «Non tentate le catture fai da te»

L’ultimo avvistamento risale a ieri sera in zona Laurentina, ma del cane lupo scomparso nel quartiere Eur si erano perse le tracce diverse ore prima. Il lupoide è stato notato in più momenti: prima ieri mattina poco dopo le 7, al parco degli Eucalipti (sempre all'Eur) e successivamente in un'altra zona. «E' la prima volta che accade un episodio simile», dice il proprietario raggiunto telefonicamente. «E' molto spaventato», sottolinea. «Quando l'ho visto ieri mattina - racconta una testimone - era molto diffidente. Ero con i miei cani, li ho legati e poi ho preso un biscottino con l’intento di attirare la sua attenzione, ma non si è avvicinato». Poi la chiamata ai proprietari per avvisarli del ritrovamento, ma nel frattempo il cane era nuovamente scappato.

L’appello social

Diversi residenti hanno pubblicato all’interno della pagina Facebook: “Parco degli Eucalipti- Eur”, le immagini in cui si ritrae il lupo all'interno del parco.

Con tanto di appello per ritrovarlo: «Cane lupo cecoslovacco di 7 mesi smarrito in zona laghetto dell’Eur lunedì otto gennaio. È stato avvistato successivamente al parco degli Eucalipti, ma è poi scappato in direzione Laurentina. È buono, ma non si fa avvicinare. È stato smarrito con due lunghini attaccati al collare, una di colore nero. Ha il microchip. E in caso di avvistamento o ritrovamento, chiamare al 3339218261, oppure 327 5929777».

I consigli dell’esperto

«Si tratta - spiega l’esperto Andrea Lunerti - di un lupo cecoslovacco, un incrocio tra un pastore tedesco e un lupo dei Carpazi. Non ci deve spaventare, ma avere un pò più di attenzione per le altre specie domestiche. Il lupoide gira incustodito e potrebbe avere un atteggiamento predatorio per gli altri cani da cortile. Sono animali che molto rapidamente si adattano alla condizione di selvatichezza, molto di più di quella domestica». «Speriamo si riesca a recuperarlo. Se in casa viveva insieme ad un altro soggetto - osserva Lunerti - si potrebbe adoperare quest’ultimo come esca per tentare di far acquisire al lupo la fiducia nell’uomo e riavvicinarsi all’ambiente domestico. Sono cani che fanno presto a riadattarsi all’ambiente selvatico e a comportarsi come tale. Qualora dovessero ritrovarlo incagliato da qualche parte, consiglio di non tentare la cattura fai da te, ma attendere l’arrivo dei padroni ed eventualmente di un personale esperto. Le nostre buone intenzioni potrebbero essere fraintese e il cane lupo potrebbe arrivare ad essere aggressivo». «Infine - conclude l’esperto - attenzione alla viabilità: nel traffico potrebbe attraversare la strada in maniera maldestra e causare incidenti».