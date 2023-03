Niente scontrini «dal 2018». Il titolare del bar romano (Agenzia delle Entrate) minaccia Jimmy Ghione: «Prendo un coltello e l'ammazzo» L'inviato si è recato sul posto per vedere se qualcosa fosse cambiato e questa volta è andata pure peggio: scontrini zero, o quasi, e in compenso botte, spintoni e minacce.