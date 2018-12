Bullicame in agonia, lotta contro i pesticidi: le eredità che lascia il 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 2018 è alle ultime battute. Ripercorriamolo con ventuno parole chiave.Agonia: in cui versa la sorgente del Bullicame, a secco dal 2014, per improvvidi lavori (non autorizzati) su un pozzo di alimentazione. Il 23 giugno atti di vandalismo hanno distrutto i pannelli di recinzione, ancora non risistemati.Bidet: Il mercato Usa scopre il bidet e la ceramica di Civita Castellana incrementa le esportazioni (+32,9%) verso gli Stati Uniti per il comparto dell'arredo bagno.Cocaina: e hashish e marijuana, scorrono a fiumi nella Tuscia. Notevole il lavoro delle forze dell'ordine per stroncare il piccolo e grande spaccio. Tra le decine di arrestati, Ismail Rebeshi, titolare di un night club e di un deposito d'auto, considerato dagli inquirenti, «il più importante referente per lo spaccio di droga a Viterbo e nel suo hinterland, legato alla criminalità italiana e a quella albanese».Decoro: ha fatto notizia (condita con sarcasmo) la giovane assessora comunale alla Polizia locale e alla sicurezza, Claudia Nunzi, che ha esordito nel ruolo invocando l'immediata rimozione del bucato steso sulle finestre delle strade principali e multe a chi chiede l'elemosina e a chi la fa.Egitto: grazie alle Fondazioni Caffeina e Sib di Eugenio Benedetti è stato al centro di tanti eventi: le mostre delle Icone copte e dei falsi autentici della tomba di Tuthankamon; gli spettacoli dei dervisci rotanti. Insieme al profano, il sacro, col pellegrinaggio, guidato dal vescovo Lino Fumagalli e dall'omologo copto Barbana ed Soryany, sul cammino della Sacra Famiglia in fuga dalla Terra Santa.Fioroni: con le politiche del 4 marzo, il Pd tracolla e Peppe dice addio, dopo 22 anni di permanenza, a Montecitorio. Il suo annus horribilis si è completato con la sconfitta del centrosinistra (di cui deteneva la golden share) a Palazzo dei Priori e della sua corrente alle primarie per il congresso regionale dem.Grande Fratello: Andrea Mezzetti, 34 anni, il Tarzan della Tuscia, vince il reality show, e fa diventare personaggio televisivo la nonna, la mitica Pasqualina, a 90 anni ancora colonna portante del mercato di frutta e verdura di piazza San Faustino.Hollywood ha scelto la Tuscia come sfondo di tante produzioni. Tra le altre: a Caprarola, le riprese di The Pope; nel capoluogo, della fiction sui Medici e della serie televisiva Usa The Cacth con la regia di George Clooney.Insetti: Università della Tuscia punta alla promozione dell'entomofagia (la pratica di mangiare insetti). Ottimi dal punto di vista nutrizionale (proteine, acidi grassi, sali minerali e vitamine), saranno un importante fonte di cibo da qui a 2050, quando il mondo sarà popolato da 9 miliardi di persone.Lavoro: sempre dolenti note: se il tasso di disoccupazione generale è intorno al 13%, quello della disoccupazione giovanile arriva al 31,8%, mentre la disoccupazione femminile è pari al 14,1%, due punti in più rispetto a quella maschile.Migranti: nel corso dell'anno il numero dei migranti si è assestato a circa 1.000 unità (1.700 nel 2017). Mentre i gestori dei Cas (centri di accoglienza straordinaria) hanno rumoreggiato per il ritardo dell'erogazione dei fondi, la prefettura ha annunciato l'emanazione del bando per la scelta delle strutture convenzionate nel 2019.Nocciole: l'espansione incontrollata di noccioleti apre la guerra tra il Biodistretto della Via Amerina e la Ferrero, che punta ad aumentare anche nella Tuscia la superficie coltivata. Tra i due litiganti, emerge la figura di Don Marcelo Caldas, parroco di Corchiano, che nelle omelie invita i coltivatori a non usare insetticidi e pesticidi che distruggono l'ambiente.Orte-Civitavecchia: il 13 dicembre la Trasversale ha compiuto un altro passo avanti: 6,4 km da Cinelli a Monte Romano. Ora la città costiera dista solo 18 km per i quali sono disponibili risorse (472 milioni), ma il futuro è nelle mani del Tar che deve decidere sul ricorso di varie associazioni contro il tracciato verde.Pound: nel senso di Casa, per la prima volta presente alle amministrative con Claudio Taglia (candidato a sindaco di Viterbo, al primo turno 2,55%) e a Vallerano con Jacopo Polidori, che col 21,6% dei voti elegge tre consiglieri di minoranza.Qualità: di alcuni giovani che si sono distinti in vari settori. Come Marta Schirripa, laurea in Medicina a Pisa e alla University of Southem California, specializzata nello studio dei geni Inos, implicati nel sistema immunitario per la prevenzione del tumore del colon. O come il giovanissimo Francesco Barberini (10 anni), aspirante ornitologo di Acquapendente, nominato dal Capo dello Stato Alfiere della Repubblica.Rifiuti: rimane materia incandescente: da un lato il contenzioso tra Comune e Viterbo Ambiente per servizi non pagati e/o non resi; dall'altro la scadenza dell'appalto del 2012, prorogato al 2019. Infine l'arrivo da Roma di 500 tonnellate di immondizia a settimana dopo l'incendio di un impianto di trattamento della Capitale.Sanità: avviati i lavori di completamento del terzo lotto dell'ospedale di Belcolle che, da fine gennaio, sarà dotato di 10 sale operatorie, di cui due di alta tecnologia.Terrorismo: l'inchiesta sulla strage del mercatino di Berlino del 2016, tocca la Tuscia: la polizia cattura un ricercato a Montalto (29 marzo). A Bagnaia viene invece arrestato Denis Illarionov, per possesso di materiale esplosivo, e in quanto autore dell'attentato incendiario durante il trasporto della Macchina di Santa Rosa del 2015.Usai: Alessandro, giornalista del gruppo Mediaset, ritenuto la carta vincente della Lega nel ruolo di candidato a sindaco del capoluogo per il Centrodestra. Dopo settimane di trattative, si è ritirato in buon ordine, lasciando il compito a Giovanni Arena, vittorioso al ballottaggio (51,09%) sulla lista Venti Venti di Chiara Frontini (48,91%).Vescovo: monsignor Lino Fumagalli, o delle idee per riavvicinare i giovani alla Chiesa: due anni fa, dopo la Messa di Natale, tutti in discoteca. La scorsa estate, dopo la funzione in onore di San Lorenzo, l'aperimessa a base di panini, patatine, crostate ecc.Ztl: sono state ampliate le Ztl e i varchi elettronici sono entrati a regime. Ma la Città dei Papi continua essere a misura di lamiere e non di pedoni.