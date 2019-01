Fabrizio Frizzi, Badoo, idraulico: ecco le parole chiave più cercate su Google nel 2018

Ogni anno Google ci rivela le tendenze delle ricerche per alcune categorie. Cosa cercano gli utenti è una domanda molto curiosa, tutti vogliamo scoprire cosa interessa di più ai nostri amici e non solo in generale, ma anche a cosa sono interessati i nostri connazionali.

SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha condotto uno studio dedicato alle ricerche più frequenti in Italia nel 2018 e ha fornito anche i dati relativi alle parole chiave più costose – quindi sulle keywords che i brand sponsorizzano di più per aumentare la loro visibilità.







La ricerca individua alcune categorie di parole chiave che gli italiani hanno cercato più frequentemente nel 2018.



É interessante notare che, tra i social più cercati su Google, Badoo occupa il 5 posto. Supera di parecchio le ricerche dell’altro sito di dating, Tinder, che ha ottenuto solo 280.200 ricerche mensili.



In base al report, possiamo dire che gli italiani preferiscono risparmiare e cercano soprattutto i voli delle aziende aeree low cost.



I leader assoluti nella categoria Sport sono calcio e moto. Le squadre più cercate sono, come è immaginabile, Juventus, Inter e Milan.



Oggi tutti hanno un account di posta elettronica, con cui si è sostituito la posta normale. Vediamo quali sono i servizi a cui sono più abituati gli italiani: al primo posto delle ricerche troviamo la mail di Libero, invece Google è in seconda posizione.



Porno è una categoria con ricerche totali molto alte rispetto alle altre categorie – tranne social.



ll mondo dell'e-commerce è sempre più competitivo e risulta una sfida per le aziende, costringendole ad adattare le loro strategie di marketing a un mercato in continuo cambiamento. Ecco la Top 5 degli e-commerce più cercati in Italia: il leader assoluto è senza dubbio Amazon.



É curioso notare che nella categoria Moda i 2 brand sportivi Adidas e Nike sono in cima alla classifica. Significa forse che ci stiamo spostando sempre più verso la comodità nella vita quotidiana?



Parlando di banche, Unicredit è leader senza concorrenti di spicco – si può dire che è una delle banche a cui gli italiani sono più fedeli.



I personaggi famosi più cercati del 2018? Fabrizio Frizzi, voluto bene da tutti, Cristiano Ronaldo, Chiara Ferragni, Valentino Rossi e Francesco Monte.



Automobili: la Ferrari è una delle auto più cercate in Italia – interessante vedere la statistica di quelle più comprate.





Vediamo un attimo le keyword in cui le aziende investono di più. Un nostro clic sulla pubblicità costa all’azienda in media 40 dollari.

