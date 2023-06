Una bambina di 11 mesi è morta a Roma dopo essere stata lasciata in auto. È successo questa mattina alla Cecchignola. La bambina è stata probabilmente dimenticata in macchina da uno dei genitori che la accompagnava all'asilo. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso della bimba. Sulla vicenda indagano i carabinieri.