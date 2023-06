Sabato 17 Giugno 2023, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 12:17

Un uomo misterioso, a notte fonda, ha estratto un coltello affilato e l'ha colpita al collo e poi anche alla schiena. Più fendenti che hanno fatto crollare in terra una trans colombiana di 23 anni che si trovava sul viale Palmiro Togliatti all'altezza del Quarticciolo. Mistero nel mistero: la vittima, una volta medicata, è fuggita dall'ospedale anche se i medici avevano deciso il suo ricovero.

La grave aggressione è avvenuta due notti fa intorno alle 3. L'autore del tentato omicidio è riuscito a fuggire a bordo di un'auto, riuscendo a far perdere le sue tracce. La transessuale, che si stava prostituendo, ha chiesto aiuto a delle sue amiche che subito hanno chiamato i soccorsi. Nel giro di pochi minuti sono arrivati un equipaggio della polizia ed un'ambulanza. I sanitari hanno cercato di tamponare le ferite però, vista la gravità della situazione, hanno subito trasportato la trans al policlinico Casilino dove è entrata in codice rosso. I medici le hanno suturato i fendenti usando parecchi punti di sutura. La vittima ha raccontato alla polizia che l'aggressore sarebbe stato uno straniero. Poi più nulla considerato la fuga dall'ospedale.

Gli investigatori temono che il misterioso aggressore possa colpire di nuovo. Ecco perché parecchie "auto civette" della polizia stanno pattugliando la zona della prostituzione che gravita sulla Palmiro Togliatti. Sono tante le ipotesi intorno al ferimento. Si potrebbe trattare di un gesto della malavita più feroce che vuole controllare le ragazze e le trans. Insomma mettere le mani sul mercato proibito del sesso. Dagli inquirenti viene esaminata la fuga dall'ospedale. Potrebbe volere significare che la trans ferita ha paura di chi l'ha accoltellata. E, quindi, non parla per paura di ritorsioni.

Gli investigatori monitorano sempre il mondo della prostituzione e, per questo, potrebbero avere già alcuni elementi da sviluppare. Sarebbero le stesse prostitute a parlare con la polizia proprio per farsi difendere da un'eventuale aggressione. La trans colombiana ferita ha delle amiche che saranno ascoltate dagli agenti. A ferirla potrebbe essere stato anche il suo "protettore".«Qui la notte è sempre pericoloso - si è sfogata una lucciola con gli agenti -. Sulla Togliatti gravitano personaggi violenti. Quando io mi rendo conto che un cliente potrebbe essere aggressivo, non salgo sulla sua auto. Poi siamo esposte a delle rapine. È accaduto più di una volta che siamo stati rapinati dei soldi da personaggi a volte anche armati. Insomma qui bisogna stare sempre attenti. Il pericolo può rivelarsi in ogni momento».