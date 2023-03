Roma, accoltella la compagna e la lascia agonizzante in strada: 36enne arrestato al Torrino

Ha accoltellato la compagna, una donna di 40 anni cubana, e l'ha lasciata ferita in strada. Per questo è stato arrestato dai carabinieri un italiano 36enne con l'accusa di tentato omicidio. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 che riferiva di una donna che perdeva sangue in strada in zona Torrino a Roma.

Diabolik, per uccidere Fabrizio Piscitelli usata la pistola e la moto di un poliziotto. L'ultima ipotesi degli investigatori

Cosa è successo

All'arrivo, in via Fruschelli, i carabinieri hanno trovato la 40enne ferita da due coltellate nella zona lombare e subito hanno attivato i soccorsi: la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Raccolta la sua testimonianza i militari si sono messi sulle tracce del compagno, un 36enne romano, e lo hanno trovato in casa - dove vive con la donna - in stato di alterazione psico-fisica. L'uomo, a causa delle condizioni in cui si trovava, è stato condotto in ospedale ancora in vestaglia. Successivamente i carabinieri hanno perquisito l'abitazione e hanno trovato un coltello da cucina, ancora sporco di sangue, e lo hanno sequestrato. Gli operatori sanitari che hanno prestato le prime cure all'uomo, hanno trovato nelle sue tasche un quantitativo modico di hashish che è stato consegnato ai carabinieri. Il 36enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli, su richiesta della procura di Roma: il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare ai domiciliari senza braccialetto elettronico.