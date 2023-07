Roma, a Tor Bella Monaca dopo la riqualificazione Largo Mengaroni torna ad essere Piazza

«Il VI municipio delle Torri ringrazia di cuore la Fondazione Paolo Bulgari - dice il presidente del municipio Nicola Franco - che, dopo essere intervenuto a sostegno della scuola Melissa Bassi, sta dando seguito a questa imponente opera di riqualiticazione (Largo Mengaroni, ndr) non solo strutturale ma anche sociale di quello che diventerà un importante luogo di incontro e di attività condivise tra amministrazione e territorio e per il territorio stesso. Una zona relax dotata di sedie e tavolini; un nuovo campo da street basket, nuove aiuole, alberature e fiori, nuovi punti luce e il rifacimento della pavimentazione con asfalto drenante colorato. Un posto da custodire e preservare».

Il restyling dello spazio pubblico ha l’obiettivo di restituire al quartiere una piazza per il relax e il divertimento dei residenti. Il primo grande intervento su Largo Mengaroni comprende una zona relax che si affaccia verso via Quaglia, dotata di sedie e tavolini, un nuovo campo da street basket adiacente all’area parcheggio, la stradina antistante i locali delle associazioni, portata a livello degli uffici e pedonalizzata.

L’intervento ha dotato la piazza di aiuole, alberature e fiori, di punti luce e di sedute, e ha portato al completo rifacimento della pavimentazione con asfalto drenante colorato. La riqualificazione della piazza sarà completata entro la fine di ottobre. Lavori che continuano come quelli che coinvolgeranno il Parco Pubblico di Via Carlo Santarelli che rimarrà chiuso da lunedì per 3 settimane per la realizzazione di una nuova area attrezzata per i bambini del Quartiere e quelli che stanno andando avanti nell’altro Parco del Quartiere a Piazza Raimondi, dove dopo decenni si stanno facendo lavori di riqualificazione, con la realizzazione dei marciapiedi in Via Carcaricola e il rifacimento del manto stradale di Via Giovanni Dupre’.