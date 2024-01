Spazi verdi moderni e senza tempo: le terrazze e i giardini romani

Nel cuore della Città Eterna, una cultura vibrante e attenta alla cura degli spazi verdi si manifesta in balconi, terrazzi e giardini che raccontano storia e modernità. Un'affascinante pratica che va ben oltre l'ornamento, trasformando la vita quotidiana dei romani in un connubio tra l'estetica della natura e la comodità della modernità. L'attenzione a creare ambienti accoglienti e visivamente impattanti è diventata un elemento fondamentale della vita nella Capitale. Si è fatta strada una consapevolezza: vivere tra il verde non è solo una scelta estetica, ma un modo per abbracciare la felicità e il relax che solo la natura sa offrire.

A Roma, alcuni esperti del verde si sono distinti per offrire una vasta gamma di servizi mirati a rendere ogni abitazione un'ode al verde. Horticultural City Garden emerge come punto di riferimento, con consulenze mirate a scegliere le piante e i fiori più adatti e a progettare spazi verdi in grado di coniugare l'estetica con la funzionalità.

La differenza sta nella loro capacità di coniugare esperienza e innovazione, offrendo soluzioni su misura che soddisfano le esigenze più specifiche, riconnettendo in modo sorprendente la vita quotidiana con la natura.

La scelta delle piante, la disposizione sapiente degli arredi e la consulenza esperta trasformano balconi e terrazze in veri e propri ambienti naturali del benessere. Avvalersi della professionalità degli esperti del verde come lo staff dello storico Horticultural City Garden può essere la soluzione ideale per rendere unici e moderni i propri ambienti, giocando tra minimalismo e decorazione, utilizzando vasi in ceramica, resina o combinazioni di materiali per uno stile contemporaneo.

Non solo giardini: balconi e terrazzi, dalla progettazione alla manutenzione

Horticultural City Garden segue passo dopo passo il proprio cliente con servizi personalizzati e sempre tagliati su misura e per ogni necessità, dalla progettazione alla realizzazione e manutenzione dei giardini, dove la tradizione e l'innovazione si fondono. Piante ornamentali, fioriture stagionali, alberi da frutto: la gamma di servizi offerti è completa, dall'installazione di impianti di irrigazione alla cura costante dei giardini. Ma non si tratta solo di spazi esterni: c’è un’ampia offerta di soluzioni per gli interni, dalle piante ai vasi di design, fino agli oggetti di home decor di grande eleganza.

Tradizione e modernità: il City Garden sostenibile e di qualità.

L'eredità familiare di Horticultural City Garden, nata da uno storico vivaio nel 1987, è oggi un'eccellenza nel florivivaismo romano. La nuova generazione di una famiglia dedita al florivaviaismo da generazioni è oggi rappresentata da Marine e da Thomas, che hanno saputo innestare una lunga esperienza professionale all’estero con la storica realtà romana, mantenendo intatti due principi cardine: la fusione tra il sapere tradizionale e le sfide contemporanee.

Non solo estetica, ma anche sostenibilità: Horticultural City Garden si distingue per il suo impegno ambientale. L'uso di energia solare tramite pannelli fotovoltaici, la raccolta dell'acqua piovana e l’utilizzo di confezioni riciclabili appositamente progettate, sono solo alcuni dei passi avanti verso una gestione consapevole delle risorse.

L'atmosfera che si respira nel city garden di via Cassia è unica, quasi magica: una vasta selezione di fiori e piante accoglie i visitatori, mentre lo staff esperto e cordiale, gestito dall’esperienza del direttore Giuseppe Federici, guida attraverso un viaggio nel mondo del verde, offrendo consigli mirati e un servizio post-vendita attento alle esigenze dei clienti.

Per chi desidera avvicinarsi a un mondo verde senza tempo, Horticultural City Garden rappresenta un luogo unico dove trovare ispirazione. L'esperienza, l'innovazione e l'impegno verso la sostenibilità lo rendono un vero e proprio punto di riferimento per il verde nel cuore di Roma, pronto a trasformare ogni spazio in un'opera d'arte naturale.

Horticultural offre, infine, un servizio post-vendita dedicato alla cura di ogni necessità e gestito da uno staff altamente professionale, accogliente e disponibile. Per maggiori informazioni su Horticultural City Garden visitare anche l’eCommerce horticultural.it, oppure recarsi in via Cassia 340, a Roma, negli orari proposti dal lunedì al sabato (09.00-1.30/15.00-19.00) o la domenica mattina (09.30-13.30).