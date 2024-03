Garden Tourism, ecco la top 8 delle destinazioni floreali da non perdere per le vacanze

La tendenza green per la bella stagione? Il Garden Tourism, ovvero una tipologia di turismo dedita alla scoperta di parchi, giardini e orti botanici spettacolari e insoliti, in Italia e all’estero. Otto gli itinerari on the road, da non perdere, dall’Europa fino al Canada, per immergersi in spettacolari fioriture, vere “perle” per gli amanti dei viaggi e della natura. Questa tipologia di escursioni è sempre più scelta (e non solo dagli appassionati di giardinaggio) per i numerosi vantaggi che arreca alla salute mentale e all’ambiente. Praticare lo scandinavo “Friluftsliv” (letteralmente “vivere all’aria aperta”) è diventato per moltissimi una priorità: al centro vi è la ricerca di connessioni autentiche con l’ambiente e le persone, la necessità di seguire ritmi più lenti, sempre più essenziali anche in vacanza.