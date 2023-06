Monopattino contro auto a Roma, ragazzino in rianimazione. L'automobilista: «È sbucato all'improvviso dalle macchine in sosta» L'incidente nel quartiere Cinecittà Est ha coinvolto due ragazzi minorenni in monopattino, di 13 anni e 14 anni, di cui uno è ricoverato nella terapia intensiva del Bambino Gesù in prognosi riservata