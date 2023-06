Venerdì 2 Giugno 2023, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 07:39

Lo hanno inseguito per chilometri: loro su una moto, lui in monopattino. E la follia è che, l'uomo ripreso mentre percorreva la tangenziale a Roma, andava persino più veloce, sfrecciando su quella strada ben oltre il limite di velocità consentito per il mezzo (che non può superare i 25 chilometri orari). E così un altro video - l'ennesimo purtroppo - di folli imprese su due ruote è diventato virale sul web. Come se fosse una gara a chi fa la cosa più stupida. L'uomo, rigorosamente senza casco, ma anche senza frecce, né specchietti retrovisori, è stato immortalato mentre andava a zig zag in mezzo alle auto.

Un ragazzo, zaino in spalla, ignaro di regole stradali e sicurezza. Il video postato sul profilo Instagram di "Welcome to favelas" ha suscitato indignazione sul web, mostrando ancora una volta come ciò che doveva essere un incentivo alla mobilità alternativa per muoversi all'interno della città (con del regole, sia chiaro) sia diventato ormai sempre di più una folle moda tra i giovani. E non solo. Sono sempre di più infatti le dimenticabili imprese pubblicate in rete: gente che percorre strade contromano di notte senza rispettare nessuna norma di sicurezza, in ogni strada. Anche quelle non consentite. «Dovrebbero arrestarli», commentano in molti sui social. Di certo è arrivato al momento di fare qualcosa.