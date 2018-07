Caso Campo de’ Fiori. Va espulso il turista che oltraggia i monumenti

di Claudio Strinati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L’ennesimo squallido episodio dei tifosi che sbraitano facendo il bagno dentro una fontana del centro storico di Roma lascia interdetti. I maleducati sono presenti e talvolta preponderanti in numerose attività della vita sociale. E non ha gran rilievo il fatto che questa volta erano dei giovani francesi per la vittoria della loro squadra. Sui livelli di insulsaggine e malcostume non è possibile stilare classifiche e il problema in sè non ha soluzione. Né questa può essere occasione per stabilire una...