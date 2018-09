Roma, via al primo sgombero dell'era Salvini: tensione a Tor Cervara

di Paolo Chiriatti e Alessia Marani

Tutto pronto per il primodell'era Salvini a. La polizia locale è schierata in via Raffaele Costi a, zona Est, in attesa del reparto mobile della polizia di Stato per liberare una palazzina occupata da circa dieci anni da 270 persone, tra centrafricani, rom e anche qualche italiano. Sul posto blindati e unità cinofile. L'area è sorvolata da un elicottero.LEGGI ANCHE«Ma adesso siamo rimasti un centinaio, ci sono stanze in cui vivono insieme 7/8 persone», dice Abbas Zendi, 4 figli, uno degli occupanti sceso in strada. «Resisteremo, non ce ne andremo da qui. Il Comune ci aveva offerto dei container che poi nemmeno esistevano. Dove andremo? Occuperemo di nuovo». Alcuni stanno già lasciando l'immobile e trascinano trolley verso l'uscita.