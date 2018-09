di Michela Allegri

Il Viminale va avanti e non è disposto a tollerare inadempienze. Sul fronte delle occupazioni abusive, il ministero dell’Interno è pronto a rivalersi dal punto di vista economico sui Comuni che non collaboreranno con questure e prefetti, rallentando la tabella di marcia imposta dalla circolare sugli sgomberi diramata nei giorni scorsi. Tradotto: a pagare i risarcimenti “monstre” disposti dai Giudici civili in favore dei proprietari degli immobili potrebbero essere direttamente gli enti locali. Non solo. Dal...