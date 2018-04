Roma, molotov contro il Qube: paura nella discoteca di Portonaccio

Paura al Qube, la discoteca di via di Portonaccio a Roma, dove

LEGGI ANCHE: Roma, aggressione omofoba: 21enne picchiato alla stazione Tiburtina da un gruppo di naziskin A dare l'allarme è stato il gestore del locale famoso soprattutto per la serata LGBTche si tiene ogni venerdì. Secondo quanto si è appreso, l'incendio non si è propagato perché il pavimento è composto da materiale ignifugo. Al momento del tentato incendio il locale era chiuso. Non ci sono feriti e i danni sono lievi. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione Casalbertone. Non si esclude che il responsabile abbia agito senza movente.Non è la prima volta che la discoteca simbolo della comunità gay romana viene presa di mira. Già nel settembre del 2009 si verificò un atto intimidatorio: fu lanciato un sasso in fiamme contro la serranda e la procura di Roma aprì un fascicolo.