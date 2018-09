Roma, caccia ai rapinatori della domenica: nel mirino i supermercati

Caccia ai rapinatori della domenica che agiscono in zona Roma Sud. In due, caschi calati sul volto, occhiali scuri, in pugno pistole e taglierini, hanno fatto irruzione alle 13,30 di domenica 16 settembre alla Conad di via Tito, quartiere San Paolo. «Sono stati velocissimi - racconta una testimone - ci hanno fatto allontanare tutti dalle casse e si sono portati via l’incasso. Poi si sono dileguati, in un lampo». Dalla descrizione fornita sembrerebbe che il commando sia lo stesso già entrato in azione la domenica precedente, sempre alla stessa ora, all’Eurospin di Mezzocammino. «Erano armati e ben preparati - spiegano altri testimoni - avevano delle bandane nere davanti alla bocca». Secondo gli inquirenti potrebbero essere gli stessi, al vaglio di polizia e carabinieri le immagini riprese dalla videosorveglianza.

