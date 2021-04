Roma, allerta sicurezza a Mezzocammino: tre auto date alle fiamme e furti di auto

Allerta sicurezza a Mezzocammino. Negli ultimi mesi nel quartiere sono stati registrati diversi episodi di micro-criminalità e vandalismo che preoccupano i residenti. L'ultimo esempio è dato dall'incendio di tre auto in sosta nella zona. Non solo, si moltiplicano anche episodi di furti (sempre le auto nel mirino), in alcune occasioni anche dai garage. Le vetture vengono spesso "depredate" dei pezzi di ricambio e vengono portati via a pezzi come fari, ruote, batterie, volanti.

