Mercoledì 2 Novembre 2022

«Quando salta una corsa, e capita sempre, si può attendere anche cinquanta minuti: da tempo protestiamo per i ritardi della linea 787, l'unica che passa nel nostro quartiere, fondamentale per gli studenti, ma anche per gli impiegati. I collegamenti con la metro Eur-Magliana sono così fatiscenti che le scuole del nostro quartiere hanno difficoltà a trovare supplenti perché è una odissea raggiungerci utilizzando i mezzi pubblici».

ATTESE RECORD

Le attese sono infinite, le denunce piovono da mesi, eppure, sottolinea il comitato di quartiere Torrino Mezzocammino, nessuno fa nulla per verificare l'efficienza del trasporto pubblico di quell'unica linea che passa qui a Roma Sud, nel IX Municipio. Siamo poco distanti dal quartiere dove risiede il neo premier Giorgia Meloni, avvistata più volte a Torrino Mezzocammino mentre fa la spesa. Roma Tpl è l'azienda che gestisce in affidamento per Atac circa un centinaio di linee, perlopiù periferiche. Il comitato da mesi raccoglie le lamentele e le proteste degli abitanti del quartiere, ha denunciato più volte la situazione «ma non abbiamo registrato alcun miglioramento». Alla fine i residenti hanno ingaggiato un avvocato e hanno presentato un esposto non solo ad Agenzia per la Mobilità e al IX Municipio, ma anche al Dipartimento Mobilità Trasporti, al Sindaco e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. «Possibile che nessuno verifichi le inefficienze di un servizio pubblico così importante e strategico per il quartiere? Nessun controlla il servizio di Roma Tpl per conto di Atac?» dice con forza Francesco Aurea, presidente del comitato di quartiere.

DIRITTI NEGATI

«Mia figlia oggi ha aspettato il 787 dalle 7.20 alle 8 - ha scritto giorni fa una mamma sul gruppo del comitato -. Ho dovuto accompagnarla io all'università perché era impossibile arrivarci con il bus». Da viale di Val Fiorita dove c'è la stazione metro della linea B Eur-Magliana, il bus dei desideri percorrere ben 26 fermate, passando per viale Oceano Pacifico, viale Camillo Sabatini dove c'è la Asl Rm2, viale della Grande Muraglia, viale Gianluigi Bonelli. «Gravissime criticità e disservizi del trasporto pubblico locale nel quartiere Torrino Mezzocammino» è l'oggetto dell'esposto inviato. «Il comitato di quartiere - si legge - con il presente atto intende richiamare l'attenzione anche della Autorità di regolazione dei trasporti (Art) vista la sistematica violazione dei diritti degli utenti del servizio e l'inosservanza delle frequenze e degli obblighi di servizio pubblico contrattualmente previste». Molte le segnalazioni arrivate al comitato sui ritardi e sulle soppressioni delle corse «dell'unica linea di trasporto esistente nel quartiere, soprattutto nelle fasce orarie dove si registra la maggiore domanda degli utenti». In particolare «i disservizi che si segnalano - si legge ancora nell'esposto - sono caratterizzati dalla soppressione di corse soprattutto nella fascia oraria dalle 7 alle 9 del mattino, eventi non episodici, ma frequenti e ripetuti». Una linea che ha così tanti problemi che «le scuole del nostro territorio - aggiunge Aurea - hanno problemi a trovare i supplenti vista la difficoltà di raggiungerci se si è costretti a utilizzare il trasporto pubblico». Gli abitanti di Roma Sud parlano di «disservizi penalizzanti» e di «una evidente lesione dei diritti degli utenti del trasporto pubblico». «Con l'esposto - conclude il presidente del comitato di quartiere - vogliamo che le autorità competenti facciano delle verifiche, degli accertamenti al fine di prendere provvedimenti per eliminare i continui disagi a cui siamo costretti». Altri residenti si lamentano anche delle corse saltate dello 078 che arriva vicino ai licei della zona.