Alcune misurano solo un chilometro: siamo a Colli Aniene. Altre sulla carta esistono ma le strisce di delimitazione soffrono di un disturbo comune alla Capitale: la vernice fantasma è stata mangiata dopo appena un paio di anni di traffico. Succede, ad esempio su via Tuscolana, lungo la dorsale che collega San Giovanni, o su via della Magliana che conquista un primato speciale se si guarda all’asfalto dissestato. I tratti delle piste ciclabili senza protezioni, poi, diventano una “terza” corsia per le auto che invadono con incoscienza lo spazio riservato alle due ruote.

LA SITUAZIONE

Pedalare su viale Aventino, ad esempio, non è affatto semplice. Non solo per la presenza dei sampietrini che rendono il percorso scivoloso, o per gli ostacoli improvvisi (numerosi i monopattini abbandonati). Arrivati a porta San Paolo, il mal capitato e poco esperto che sulle due ruote deciderà di procedere verso via Marmorata noterà che la bikeline non solo si restringe: le protezioni in cemento sono state spostate dagli pneumatici degli automobilisti che non si fanno scrupoli: invadono in curva la già strettissima corsia riservata agli appassionati delle due ruote. «Quel punto è pericolosissimo – spiega Fausta Bonafaccia, presidente di Bici Roma – non c’è spazio per pedalare, le auto ti travolgono».

Dal I Municipio, ci si sposta nel VII e pedalare continua a essere un'avventura dove il rischio diventa una certezza. Si sale (in direzione Centro), dopo aver superato la stazione della metro Porta Furba: qui la pista non ha protezioni e si incrocia con chi arriva da via dei Pisoni. Per un tratto quindi il ciclista si ritrova in mezzo a due pericolosissimi flussi di auto che schiacciano (a imbuto) chi è sulle due ruote. «Non solo – commenta Dario Piermarini, di “Settimo Biciclettari” – la segnaletica che dovrebbe delimitare la pista all’altezza di Arco di Travertino è scomparsa, rovinata dal tempo e capita spesso che gli scooter percorrano lo spazio a noi riservato». “Settimo Biciclettari” combatte da anni per creare l’Asse degli Acquedotti. «Ora è allo studio della Sapienza un progetto finanziato dal Comune per creare un tracciato ciclo-pedonale che colleghi il Parco degli Acquedotti con il Parco di Tor Fiscale, il Parco della Caffarella fino al Circo Massimo».

IL PERICOLO

Il pericolo in altre zone è rappresentato da ostacoli. Nella pista di via Conca d'Oro capita di dover frenare, anzi inchiodare, davanti a sacchetti dei rifiuti o il coperchio di un cassonetto. Su viale Ionio e via dei Prati Fiscali, gli ostacoli maggiori sono le auto, parcheggiate impunemente sopra la dorsale costringendo i ciclisti a pericolosi slalom tra le vetture e i bus. Roma città a misura di bikers? «La Capitale si sta impegnando, ma ci vogliono altri investimenti per poter rendere Roma una città sicura per i ciclisti», sottolinea Bonafaccia. «Manca ad esempio – aggiunge – un collegamento con Fiumicino dove c’è stato un grande sviluppo sulle piste ciclabili: dalla Magliana, invece, la pista finisce praticamente sulla Roma-Fiumicino».

A dicembre intanto il Comune ha approvato il progetto definitivo del Grab, il Grande raccordo anulare delle bici. Intanto si continua a morire sulle due ruote. Lo dimostrano quelle bici dipinte di bianco che a ogni romano sarà capitato di incontrare girando per la città. “Monumenti” fatti da volontari per ricordare ciclisti uccisi su strada. Una delle ultime è stata posizionata su via Casilina, zona Villa De Sanctis. “Basta morti in strada, Salvaiciclisti” c'era scritto sullo striscione accanto alla bici bianca posizionata dove è morto, schiacciato da un camion, un 58enne a novembre dello scorso anno.