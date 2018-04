Maratona di Roma, apre domani lo Sport Expo Marathon Village

È prevista per domenica 8 aprile la 24esima Acea Maratona di Roma: al via ci saranno oltre 14mila runner provenienti da 131 nazioni. L'evento, come da tradizione, inizia il giovedì precedente la gara con l'apertura dell'expo. Domani, dunque, alle 12 ci sarà l'inaugurazione dello Sport Expo - The Marathon Village che quest'anno ha cambiato sede. Sarà sempre l'Eur ad ospitare il grande villaggio dello sport, ma stavolta nel prestigioso Roma Convention Center "La Nuvola", un'opera dallo straordinario valore artistico caratterizzata da soluzioni innovative, un approccio eco-compatibile e materiali tecnologicamente avanzati. Uno spazio, quello dell'expo, di 16.000 mq per l'accoglienza delle oltre 80.000 persone che visiteranno i 230 spazi espositivi. Tre giorni, da giovedì 5 a sabato 7 aprile (dalle 10 alle 20), durante i quali si svolgeranno eventi culturali, scientifici, sportivi e di intrattenimento, e animazione per i bambini curata da Oasi Park.



Lo Sport Expo Marathon Village è sede ufficiale del merchandise dell'evento griffato New Balance e punto d'iscrizione alla Fun Run. Nei tre giorni si svolgerà il progetto del MIUR School Digital Marathon, che coinvolgerà centinaia di studenti in un hackathon. L'ingresso è gratuito (in allegato il programma dei principali appuntamenti)». Così in una nota gli organizzatori dell'evento. «New Balance, sponsor tecnico della Maratona di Roma dal 2014, presenta la Fresh Foam 1080 Rome Marathon 2018, una limited edition realizzata in occasione dell'evento che sarà venduta allo Sport Expo - The Marathon Village dal 5 al 7 aprile. New Balance ha voluto rendere omaggio alla Capitale realizzando una scarpa con tomaia nei toni che vanno dal fucsia all'arancione, un richiamo alle tonalità calde dei tramonti romani.



La tomaia è infine coperta da mesh tecnico traforato nero, che va a completare la scarpa con un effetto che ricorda le finestre dei palazzi romani illuminate al crepuscolo - si legge nel comunicato - L'Acea Maratona di Roma è il primo grande evento che ha sposato l'ambizioso progetto culturale lanciato da RomaID, il cui obiettivo è disegnare l'identità visiva contemporanea di Roma affidando questa sfida al tratto di alcuni dei più grandi illustratori romani, italiani e internazionali che reinterpreteranno con il loro stile i simboli storici della città e ne tracceranno la nuova iconografia. Un progetto artistico e di marketing territoriale unico nel suo genere, che coinvolge direttamente i cittadini nell'individuazione dei simboli che identificano i loro quartieri. Dalla partnership con l'Acea Maratona di Roma è nata una linea di oggettistica unica nel suo genere che sarà esposta allo Sport Expo - The Marathon Village dal 5 al 7 aprile».

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA