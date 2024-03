Ragni (Acea): «Per l'acqua il riuso è imprescindibile. C'è meno risorsa e più domanda, serve adeguamento normativo»

«Il riuso è imprescindibile per una risorsa fondamentale come l'acqua. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono preoccupanti, con siccità prolungate, alluvioni devastanti. Questo comporta che sta cambiando la disponibilità dell'acqua in termini di distribuzione e quantità, così come la qualità». Così il vicedirettore generale corporate di Acea, Pier Francesco Ragni, alla presentazione del Blue Book 2024 promosso da Utilitalia e realizzato dalla Fondazione Utilitatis, e del Libro Bianco 2024 «Valore Acqua per l'Italia» di The European House - Ambrosetti.

L'intervento

«L'acqua vale 1/5 del Pil italiano, ma se aggiungiamo l'economia del mare arriviamo al 40%.