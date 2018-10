Fiumicino, vendevano olio "made in Italy" a 54 euro, ma era tarocco. Sequestrate 40 bottiglie all'aeroporto

Vendevano bottiglie d'olio "made in Italy" a 54,90 euro, ma sull'etichetta non riportava le indicazioni qualitative previste per legge. I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma e del Reparto Tutela Agroalimentare sono intervenuti in numerosi esercizi commerciali all'interno dello scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino, e in cinque punti vendita hanno sequestrato 40 bottiglie da 500 ml di olio extravergine di oliva. Il prodotto non riportava le indicazioni qualitative previste per legge . Ultimo aggiornamento: 10:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA