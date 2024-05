Bologna, aeroporto chiuso e voli cancellati per una pistola in una valigia. Ma era un errore del macchinario

Cancellazioni e ritardi in partenza, voli in arrivo dirottati su altre destinazioni. È il bilancio del pomeriggio di passione dell'Aeroporto Marconi di Bologna, le cui operazioni sono state sospese dalle 15 fino alle 16.15 dopo che è scattato un allarme sicurezza. Tutto è nato da «un errore di lettura», come ha poi spiegato la Questura di Bologna, di un controllo di un bagaglio, «causato da un nuovo macchinario arrivato di recente» allo scalo bolognese. «Per un errore umano o tecnico», a quanto ha precisato la polizia, è stato «creato un alert» perché sembrava che nel bagaglio di un passeggero «ci fosse la sagoma di una pistola». Nella valigia, però, non è stato trovato nulla, anche se poi sono continuati gli accertamenti da parte della polizia di frontiera.

L'alert

Pesanti le conseguenze sull'operatività dello scalo.