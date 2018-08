Roma, drone su piazza San Pietro: denunciato un americano

Un drone in volo su piazza San Pietro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Borgo che hanno bloccato un americano di 23 anni. Il giovane, fermato in via della Conciliazione mentre stava recuperando il velivolo, è stato denunciato. Il drone è stato sequestrato.

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:54



