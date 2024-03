Fammenti di drone russo in Romania: resti trovati in una fattoria sul Danubio. Bucarest: «Indagini in corso»

Frammenti di drone russo in Romania. Il ministero della Difesa di Bucarest, Paese membro della Nato, ha dichiarato di aver trovato dei resti di quello che sembra un velivolo senza pilota in una fattoria vicino al Danubio, al confine con l'Ucraina.

Drone russo in Romania: cosa è successo

La Romania ora sta lavorando per capire come e perché dei detriti di drone russo siano arrivati fin lì. «La sera del 28 marzo 2024 - si legge nella nota - frammenti che sembrano provenire da un dispositivo aereo (drone) sono stati identificati su un terreno agricolo nella Grande Isola di Braila. ll Ministero della Difesa Nazionale, insieme a strutture specializzate nell'ambito del Sistema di Difesa Nazionale, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, sta conducendo un'indagine sull'incidente».

I precedenti

Simili incidenti erano stati registrati già in passato, dopo pesanti bombardamenti russi sulle infrastrutture portuali ucraine sul Danubio.

Gli ultimi pezzi sono stati rinvenuti giovedì sera a circa 20 chilometri dal confine con l'Ucraina.

Il presidente rumeno Klaus Iohannis nel settembre 2023 ha detto che « sebbene i droni russi non prendano di mira intenzionalmente la Romania, la situazione è ancora inaccettabile». Tanto che la Romania ha adottato misure per proteggere i suoi cittadini che vivono vicino al confine ucraino, tra cui la costruzione di rifugi antiaerei e il dispiegamento di sistemi di difesa aerea. L'ultimo episodio nel febbraio 2024 quando degli F-16 turchi furono fatti decollare da una base aerea proprio in Romania dopo un attacco di droni russi su Odessa.