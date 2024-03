Elezioni Russia, messaggi anonimi agli elettori: «Vota senza provocare». Scatta la protesta “Mezzogiorno contro Putin”

«Vota in maniera tranquilla, senza file e provocazioni». È questo il messaggio che alcuni abitanti di Mosca denunciano di aver ricevuto sui loro cellulari in queste ore in cui in Russia si vota per le presidenziali. Un messaggio inviato da un bot sulle app di messaggistica o persino via email, e che ha il sapore amaro della minaccia. A riportare la notizia sono Novaya Gazeta Europe e il giornale online Meduza, che sottolineano come non sia per niente chiaro chi sia l'autore di questo messaggio e in base a cosa siano stati selezionati i destinatari (né quanti siano).

Elezioni presidenziali in Russia, studentessa arrestata per aver lanciato una molotov

L'accusa

Un altro fatto però appare inquietante: l'accusa di sostenere «le idee di un'organizzazione estremista» che viene rivolta a chi riceve il messaggio.

As Russia’s three-day presidential election begins, an unusual number of people have been lining up before polls even open. According to an election watchdog, the high early-morning turnout is the result of the authorities coercing people to vote.https://t.co/434CbZoXqs — Meduza in English (@meduza_en) March 15, 2024

Che questi misteriosi messaggi siano una sorta di intimidazione rivolta a chi vuole partecipare al Mezzogiorno di certo non lo si può escludere. Anche perché l'etichetta infamante di «estremista» viene molto spesso usata dal regime per prendere di mira l'opposizione, i cui principali esponenti sono ormai in esilio, in carcere oppure sottoterra, come nel caso di Alexey Navalny, dietro il cui decesso in un remoto carcere dell'Artico si staglia l'ombra del Cremlino. Anche lui era stato ingiustamente definito «estremista» e condannato per questo a 19 anni di reclusione. Ed «estremiste» erano state dichiarate anche le sue organizzazioni, compresa la Fondazione Anticorruzione le cui video-inchieste hanno dato più di un grattacapo al presidente russo e ai suoi fedelissimi. Ora, sarà una coincidenza, ma proprio Navalny poche settimane prima di morire aveva esortato i russi a partecipare al Mezzogiorno contro Putin. Secondo Meduza, alcuni ipotizzano che questo inquietante messaggio sia stato inviato a chi in passato ha espresso il suo sostegno a Navalny tramite il web, altri che sia stato inviato a chi ha firmato per sostenere la candidatura dell'oppositore contro la guerra Boris Nadezhdin (a cui il governo russo comunque ha poi impedito di sfidare Putin alle urne). Ma si tratta di ipotesi non confermabili. Tutta la vicenda resta avvolta nel mistero. Ma è un mistero a cui fa da sfondo la repressione politica della Russia di Putin.