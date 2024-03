Sea Baby 2024, il nuovo drone potenziato ucraino (che fa paura alla marina russa): più manovrabile e in grado di trasportare armi

Un nuovo modello potenziato del drone Sea Baby: più manovrabile dell'originale in grado di trasportare 2.200 libbre di esplosivo fino a 621 miglia. Come riporta Business insider l'Ucraina ha aggiornato ancor più il modello del drone, che ha già inflitto una serie di umilianti sconfitte alla flotta russa del Mar Nero. «Il Sea Baby 2024 è un drone di nuova generazione, potenziato e ancora più letale per il nemico», ha dichiarato l'agenzia di intelligence militare ucraina Sbu, secondo una traduzione del Defense Express ucraino. Per la Sbu, il Sea Baby 2024 oltre a essere più manovrabile, può essere equipaggiato con armi ed è in grado di trasportare circa 2.200 libbre di esplosivo fino a 621 miglia.

Ucraina, il nuovo drone Sea Baby 2024 spaventa la marina militare russa

La Sbu ha affermato che 25 dei nuovi droni sono stati costruiti e sono in fase di test con l’aiuto di 7 milioni di dollari in donazioni tramite crowdfunding.

Il potenziamento del Sea Baby arriva mentre si intensifica l'offensiva russa. Nella notte di giovedì le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con un missile guidato antiaereo S-300, due missili guidati Kh-59 e 37 droni kamikaze di tipo Shahed, 33 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina. I droni sono stati lanciati dalla zona di Balaklava, nella Crimea occupata, e sono stati abbattuti nelle regioni di Kirovohrad, Odessa, Kherson, Mykolaiv e Kharkiv. A loro volta i sistemi di difesa aerea russi hanno neutralizzato sei droni ucraini che tentavano di attaccare obiettivi in ​​tre regioni della Russia centrale. Lo ha riferito il Ministero della Difesa, precisando che «i sistemi di difesa aerea di servizio hanno intercettato un veicolo aereo senza pilota ucraino sul territorio della regione di Kursk e cinque Uav sono stati distrutti sui territori delle regioni di Bryansk (3) e Tula (2)».

La conferma del rafforzamento su fronte marino dell'Ucraina arriva dalla notizia che "le flotte ucraine hanno affondato tre navi da guerra della Flotta russa del Mar Nero nelle ultime 5 settimane, incluso il pattugliatore "Sergiy Kotov" colato a picco nelle acque della Crimea occupata nella notte tra lunedì e martedì": riferisce il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento di intelligence. Il "Sergiy Kotov" è stato colpito da droni marini "Magura V5", gli stessi usati dalle forze di Kiev nell'attacco del 14 febbraio scorso contro la nave d'assalto anfibia "Caesar Kunikov", si legge nel rapporto pubblicato su X. Il "Sergiy Kotov", operativo nella Flotta del Mar Nero dal luglio 2022, era stato preso di mira in precedenza con droni marini nel luglio e nel settembre 2023, ma aveva subito solo danni minori, ricordano gli esperti di Londra. È probabile che le perdite subite dalla Russia nel Mar Nero abbiano portato alla rimozione dell'ammiraglio Viktor Sokolov dalla posizione di comandante della Flotta russa del Mar Nero il 15 febbraio scorso: l' Ucraina continua così a limitare la libertà di manovra dalla Marina russa nel Mar Nero, conclude il rapporto.