Roma, Salvini sulla morte di Desirèe: «Oggi vado in quel covo, non possono esserci buchi neri»

L’autopsia sul corpo di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina trovata morta in uno stabile occupato a San Lorenzo, nella notte tra giovedì e venerdì, racconta di una morte che potrebbe essere sopraggiunta dopo uno stupro e un’overdose. C’è anche un testimone, un ragazzo senegalese, che alla polizia ha raccontato: «L’hanno drogata e violentata». Un teste oculare che avrebbe visto Desirée moribonda, o forse già morta, sdraiata con una coperta sopra. Sta seguendo in prima persona la vicenda il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini: «Avete visto la ragazzina di 16 anni uccisa in quel covo a San Lorenzo? Io oggi ci vado, è in centro a Roma: non possono esserci buchi neri». © RIPRODUZIONE RISERVATA