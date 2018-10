Desirée, Virginia Raggi: «A San Lorenzo stop alcol in strada dalle 21»

A San Lorenzo stop al consumo di alcol in strada dalle 21. Lo ha annunciato su Facebook la sindaca Virginia Raggi dopo l'omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne trovata morta in uno stabile occupato.LEGGI ANCHE Desirée, l'ipotesi degli investigatori: abusata quando non era più cosciente «Mai più. Violenze come quella che ha subito Desiree sono inaccettabili - scrive Raggi - come prima cittadina, come donna e come madre non posso tollerare l'immagine straziante di una ragazza brutalmente violentata e uccisa. I colpevoli vanno assicurati alla giustizia e i violenti devono sapere che la risposta è ferma e determinata. Nel quartiere San Lorenzo vieteremo il consumo di alcolici in strada dopo le 21, limiteremo anche la vendita da parte dei negozietti, intensificheremo ancora di più i controlli con l'aiuto della polizia».