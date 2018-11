Roma, vendevano droga allo Skate Park: arrestata coppia di ragazzi

Arrestata una coppia di giovani spacciatori, lei 18 anni e lei 19, nei pressi dello Skate Park Cinetown, di via Libero Leonardi, zona Romanina. I carabinieri della stazione Appia li hanno notati aggirarsi in modo sospetto tra le comitive di ragazzi.



Nelle tasche dei due i militari hanno rinvenuto alcune dosi di hashish. La successiva perquisizioni domiciliare, ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 145 grammi di hashish e 75 di marijuana, 450 euro in contanti ritenuti provento della pregressa attività illecita, nonché un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Tutto il materiale e la droga rinvenuti sono stati sequestrati. Dopo l’arresto i due sono stati riaccompagnati presso le rispettive abitazioni, agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere accompagnati in Tribunale per il rito direttissimo.

