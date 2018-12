Roma, la vera casa di Babbo Natale è sul fiume Treja

Una casa abbandonata in mezzo a un bosco e un sogno: far incontrare Babbo Natale ai bimbi malati. E' nata così l'idea della vera casa di Babbo Natale, un luogo magico immerso nel parco del "Il Casale sul fiume Treja'' dove ogni anno i bimbi possono lasciare la loro letterina ed esprimere i propri desideri.



Tutte le Domeniche fino a Natale, dalle 14 alle 18, la Casa apre per coloro che vogliono incontrare Babbo Natale. L'albero e gli addobbi per tutti i mesi dell'anno rimarranno al loro posto, ma le luci saranno accese solo nel periodo Natalizio.



