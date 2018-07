Ostia, spacciava cosaina a 77 anni: arrestata “nonna pusher”

Una signora di 77 anni è finita ieri agli arresti domiciliari per spaccio di droga. “ Nonna pusher ” risiedeva in un appartamento di via Umberto Cagni, a Ostia. I carabinieri avevano notato un insolito via vai di persone sospette in quel palazzo. Durante il blitz, i militari hanno sorpreso l'anziana signora che, da sola, gestiva la vendita al dettaglio della cocaina. Nella casa, i militari hanno rinvenuto e sequestrato molteplici dosi di «polvere bianca» pronte per la vendita, e 200 euro ritenuti provento dell'attività illecita. La donna è stata quindi sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:26



