Lunedì 15 Aprile 2024, 07:05 - Ultimo aggiornamento: 07:29

Lutto ieri mattina in via Melarangelo, nella zona di Colleparco a Teramo: una donna di 45 anni, Snegianna Skvortsova, per tutti “Gianna”, originaria di Mosca ma teramana di adozione, è stata trovata senza vita nel suo appartamento. A lanciare l’allarme, verso le 11, è stata la nonna di oltre 90 anni che era andata a chiamare la nipote mentre era distesa sul divano, ma lei non rispondeva. Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza medicalizzata del 118.

I sanitari, purtroppo, una volta arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso: ad ucciderla, molto probabilmente, un arresto cardiaco. Sul luogo per tutti i rilievi del caso anche i carabinieri della locale compagnia, che hanno constatato che nella casa non c’erano segni di effrazione. Dalla prima ispezione cadaverica, sembrerebbe che sul corpo non siano stati trovati segni che possano far pensare ad una colluttazione. Comunque la pm di turno, Silvia Scamurra, ha aperto un fascicolo sulla vicenda e disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. In mattinata deciderà se procedere con l’autopsia, cosa molto probabile, o restituire la salma ai famigliari per la sepoltura.

La storia



Snegianna Skvortsova, originaria di Mosca, ma da anni trapiantata a Teramo dove si era sposata 14 anni fa ed aveva un figlio. La notizia della scomparsa ha colpito l’intera comunità cittadina. Era molto conosciuta non perché insieme alla sorella Irina aveva la gestione del New York, storico bar cittadino sul centralissimo corso San Giorgio. Commuovente il saluto di Irina a Snegianna, pubblicato in italiano sul suo profilo social: «Ti amerò per sempre, ciao sorella», ha scritto l’imprenditrice che adesso è impegnata in un’altra importante attività commerciale in un altro ristorante di antica tradizione, “I Carati di Bacco”. Ma a scrivere un messaggino di cordoglio alla famiglia sono stanti anche tantissimi teramani postando, alcuni, anche una suo foto.