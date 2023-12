Cassino, nonna s'improvvisa ostetrica e taglia il cordone ombelicale per salvare la nipotina

Aveva tanta voglia di nascere al punto che non ha lasciato alla mamma nemmeno il tempo di raggiungere la macchina per provare a correre in ospedale: è venuta alla luce nel giro di pochissimi minuti, direttamente in casa. Protagonista di quello che in termine tecnico si chiama ‘parto precipitosò è stata una neonata dal peso di 2 chili e 600 grammi, nata oggi in un’abitazione alla periferia di Sant’Elia Fiumerapido. La rottura delle acque è avvenuta in anticipo sul previsto ed ha preso alla sprovvista la mamma. Che si è trovata di fronte all’immediata comparsa delle contrazioni mentre la bimba cominciava a spingere con convinzione.

Ha avuto solo il tempo di gridare e chiedere aiuto ai genitori, che erano in casa. Quando la nonna è intervenuta ha solo potuto avvolgere la nipotina in un’asciugamani e chiamare il 118 di Cassino che l’ha guidata verso la corretta manovra per il taglio del cordone ombelicale. A quel punto è stato il nonno a mettere in macchina la nipotina per portarla subito all’ospedale "Santa Scolastica" di Cassino, mentre un’ambulanza raggiungeva l’abitazione e si prendeva cura della neo mamma.

Entrambe stanno bene, la piccola ora è precauzionalmente al nido, mentre la madre è ricoverata in Ginecologia.