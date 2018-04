Roma, Appia Run, strade chiuse e bus deviati: tutte le info

Fino alle 11.30 è in programma la gara podistica Appia Run con partenza e arrivo in viale delle Terme di Caracalla. Attenzione quindi alla chiusura delle strade e alle deviazioni dei bus.Il percorso si snoderà lungo via Porta di San Sebastiano, via Appia Antica, via Cecilia Metella, via Appia Pignatelli, via Sant’Urbano, via della Caffarella, via Appia Antica, via di Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo, via Cilicia, via Marco Polo, viale Giotto e via Baccelli.Dalle 13 alle 17, è invece in programma un corteo religioso da piazza Vittorio con percorso lungo via Carlo Alberto, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni, via Conte Verde. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.