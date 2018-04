di Alessia Marani

Più che un derby un gran gala del calcio per le squadre capitoline che oggi, per la prima volta in campionato dopo gli incidenti della stracittadina dell'8 aprile 2013, torneranno a scontrasi di sera, alle 20,45. In palio il terzo posto solitario e, quindi, un ticket per la Champions che verrà. Una prima prova del fuoco c'era già stata nella Coppa Italia della passata stagione, nel ritorno del 4 aprile poi vennero definitivamente tolte pure le barriere nelle Curve e rimisero piede allo stadio anche gli ultras...