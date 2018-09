Un tunisino di 47 anni è stato arrestato ad Anzio con l’accusa di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, fermato per un controllo in piazza della Pace, ha aggredito gli agenti, colpendoli con calci e pugni. Accompagnato negli uffici di polizia e identificato per R.Z., dovrà inoltre rispondere di danneggiamento aggravato ai beni dello Stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA