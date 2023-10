Roma, il tram 8 non riparte: ancora problemi di alimentazione

Ancora questa mattina il tram 8 non ripartirà con il servizio completo. I problemi all’alimentazione elettrica rimangono. Nonostante i tecnici di Atac stiano lavorando da domenica pomeriggio su trasformatori, sottostazioni e cavi, la causa del problema non è ancora stata identificata per cui, anche oggi, l’8 effettuerà servizio con tram da piazza Venezia a Stazione Trastevere e da Stazione Trastevere a Casaletto con i bus sostitutivi.

Roma, il tram 8 riparte ma si ferma subito: linea in tilt per un guasto. «Problemi di alimentazione»

Poco fa, l’azienda dei trasporti ha aggiornato le comunicazioni sul proprio sito isituzionale: «il servizio della linea 8 rimane attivo fra Flavio Biondo e Venezia e sostituito da bus fra Trastevere e Casaletto.

I tecnici Atac hanno svolto controlli tutta la notte per risalire alla causa dei cali di tensione che interessano la linea. Si sono avute evidenze di possibili disconnessioni o dispersioni sul circuito negativo di trazione, sul quale si interverrà nell’immediato sostituendo i cavi del ritorno di corrente. Atac si scusa con i clienti».

La vicenda

L’annuncio del Campidoglio, lo scorso anno, era che l’8 sarebbe stato sospeso per 6 mesi. Il cantiere, alla fine, di mesi ne ha richiesti 15 e senza neanche completare la sostituzione di binari, curve e scambi su tutto l’intero tracciato: in molti punti, come a Ponte Bianco, sono rimasti i binari del 2014; in altri, Ponte Garibaldi, l’intervento è stato posticipato all’anno prossimo.

L’assessore ai Trasporti del Comune, Eugenio Patanè, aveva annunciato frettolosamente che la linea sarebbe ripartita per domenica 1 ottobre.

Venerdì 29 settembre arrivano i tecnici del ministero dei Trasporti per fare il collaudo. I tram girano e va tutto bene. Sabato 30 si va in pre-esercizio: per tutto il giorno chi abita sul percorso dei binari è stato allietato da stridii e frenate, vibrazioni e sobbalzi.

Domenica 1 ottobre si parte. Dopo poche ore, però, lo stop: mezzi fermi per metà tracciato. La causa viene identificata dai tecnici Atac in un problema all’alimentazione elettrica. Viene smontato un trasformatore Atac nella sottostazione elettrica di Trastevere. Sembra tutto pronto tanto che viene annunciato, per ieri pomeriggio, il riavvio del preesercizio con l’assessore Patanè che si avventura, poco prima delle 16, nel vaticinio: «La riattivazione del normale esercizio sull’intera linea del tram 8 è previsto per domani mattina», cioè questa mattina.

In serata, doccia fredda. Atac smentisce Patanè. Niente ripartenza. Il guasto è ancora tutto lì. Causa reale, ancora sconosciuta. Si capisce solo che c’è un problema di “dispersione elettrica”. Dove e perché non è dato saperlo: un sistema di trasporto obsoleto, farraginoso, elefantiaco e inefficiente che raccoglie estimatori solo nella lobby filotranviaria tanto cara alla sinistra che posta sui social foto di inizio ‘900 quando ci si muoveva con cavallo e carrozza e tram, continua a dimostrare la sua totale inaffidabilità e la non rispondenza ai bisogni di mobilità di una Roma moderna.

Per cui, già ieri sera, dopo le 20.30, l’azienda di via Prenestina diffondeva una nota stampa: «Le attività lungo la linea 8 del tram proseguiranno anche nelle prossime ore per consentire ai tecnici Atac, affiancati da specialisti, di svolgere una serie di controlli e misure dei parametri elettrici lungo l'intera infrastruttura di alimentazione, attività che non possono essere svolte mentre la tensione è presente in linea. Tali controlli si rendono necessari perché, nonostante gli interventi svolti sulla sottostazione di Trastevere, permane ancora instabilità nell'erogazione della corrente.Le misure ed i controlli inizieranno a fine servizio e dureranno per tutta la notte. Nelle prime ore di domattina sarà possibile avere un quadro definito dell’infrastruttura».

Quadro arrivato poco fa: servono ancora i bus navetta ed è troppo presto per fare previsioni sui tempi di ripristino.