La polizia sta ricercando i due rapinatori che, dopo aver messo a segno i colpi, fuggono a bordo di una bicicletta. I malviventi agiscono vicino alla stazione Termini, ma anche nelle strade dell'Esquilino, prendendo di mira i passanti. Due notti fa l'ennesimo colpo. A farne le spese una ragazza di 25 anni, irlandese, in città col ragazzo per turismo. La coppia, intorno alla mezzanotte, stava per rincasare nell'albergo quando è finita nel mirino dei banditi in bicicletta su un tratto di via Santa Croce in Gerusalemme. Si è trattato di un "blitz" veloce e violento. I banditi sono scesi dalla bici ed hanno malmenato la ragazza di 25 anni. Lei non ha potuto fare nulla considerato la veloce azione dei malviventi. I due l'hanno fatta cadere a terra dopo avergli rapinato la borsa. Il fidanzato ha provato a reagire, ma i banditi in una manciata di secondi sono spariti in sella alla bici. La vittima si è ritrovata stesa a terra e dolorante.

LA PAURA

I soccorsi sono partiti grazie ad un passante, che ha visto tutta la scena ed ha chiamato il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia mentre altre volanti hanno pattugliato il territorio. Ma i due in bici sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Gli agenti hanno chiesto alla ragazza come si sentisse. Lei, tremante e sotto choc, ha risposto che non si era fatta male. Si è trattato di un "raid" che comunque ha terrorizzato la povera turista. Lei e il fidanzato erano giunti a Roma da pochi giorni. Hanno riferito agli agenti che mai avrebbero pensato di rimanere vittima di un fatto così violento come la rapina subita all'Esquilino. I turisti sono stati portati in commissariato, dove hanno sporto denuncia.

Sembra, però, che i due non siano stati in grado di riconoscere i rapinatori e fornire un identikit.

I banditi hanno agito in poco tempo e gli irlandesi non hanno avuto la possibilità di guardarli in faccia. Comunque è scattata la caccia da parte delle forze dell'ordine per individuare i due che girano in bicicletta per fare le rapine. La polizia ha guardato molte telecamere della zona. Potrebbero essere decisive nell'incastrare i malviventi. Insomma, gli agenti hanno in mano alcuni elementi che potrebbero portare alla cattura dei ricercati, che non sarebbero professionisti del crimine ma un po' improvvisati. C'è la possibilità, quindi, che nell'arco di poco finiscano nella rete tesa dagli investigatori.